Samora Correia homenageia toureiro António José de Oliveira com monumento

A escultura, assinada por António Charneca, foi promovida por uma comissão de cidadãos que decidiu prestar tributo ao toureiro que marcou a tauromaquia nas décadas de 1940 e 1950. O monumento procura valorizar uma figura que abriu caminho para outros nomes e que se destacou pela coragem dentro das arenas.

António José de Oliveira nasceu em Samora Correia e começou a carreira como cavaleiro amador, participando em inúmeras corridas, incluindo nas festas tradicionais da cidade em honra de Nossa Senhora da Oliveira e de Nossa Senhora da Guadalupe. Nessas ocasiões, dividiu cartel com outros grandes nomes da tauromaquia nacional, deixando a sua marca como pioneiro local.

Depois de abandonar a vida activa, manteve-se próximo do meio taurino e tornou-se uma referência para aficionados e historiadores. Com a inauguração deste monumento, Samora Correia reforça a sua ligação à tradição taurina, que já se encontra representada na cidade pelo monumento a Maria Mil Homens. A cerimónia é aberta a toda a população.