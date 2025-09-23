Trajes quinhentistas expostos em Alenquer

Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição tem patente a exposição Trajes Quinhentistas – Vestir no tempo dos Descobrimentos. Mostra apresenta réplicas históricas que recriam o luxo e a identidade social da época renascentista.

O Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, em Alenquer, tem patente a exposição “Trajes Quinhentistas – Vestir no tempo dos Descobrimentos”, uma viagem ao século XVI através da recriação do guarda-roupa renascentista.

A mostra reúne um conjunto de réplicas históricas provenientes da extinta Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, actualmente integradas na Colecção Didáctica do Museu Nacional do Traje.

Inspirados em fontes históricas e iconográficas, os trajes recriam a célebre embaixada enviada por D. Manuel I ao Papa Leão X, em 1514, reflectindo o luxo, a identidade e o estatuto social da época. Do uso de tecidos rústicos pelo povo à riqueza das peças adornadas com jóias e rendas usadas pela nobreza, cada detalhe revela as transformações culturais e económicas vividas em Portugal durante os Descobrimentos.

A exposição está patente até dia 15 de Novembro.