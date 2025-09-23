uma parceria com o Jornal Expresso
23/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-09-2025 12:00

Trajes quinhentistas expostos em Alenquer

trajes quinhentistas
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição tem patente a exposição Trajes Quinhentistas – Vestir no tempo dos Descobrimentos. Mostra apresenta réplicas históricas que recriam o luxo e a identidade social da época renascentista.

O Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, em Alenquer, tem patente a exposição “Trajes Quinhentistas – Vestir no tempo dos Descobrimentos”, uma viagem ao século XVI através da recriação do guarda-roupa renascentista.
A mostra reúne um conjunto de réplicas históricas provenientes da extinta Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, actualmente integradas na Colecção Didáctica do Museu Nacional do Traje.
Inspirados em fontes históricas e iconográficas, os trajes recriam a célebre embaixada enviada por D. Manuel I ao Papa Leão X, em 1514, reflectindo o luxo, a identidade e o estatuto social da época. Do uso de tecidos rústicos pelo povo à riqueza das peças adornadas com jóias e rendas usadas pela nobreza, cada detalhe revela as transformações culturais e económicas vividas em Portugal durante os Descobrimentos.
A exposição está patente até dia 15 de Novembro.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar