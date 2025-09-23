Trigosas Fest: quando os moradores de um bairro se unem em prol de uma causa comum

O Trigosas Fest arrancou a 12 de Setembro para a segunda edição, depois de três meses de organização intensiva, segundo afirma o vice-presidente da Associação de Moradores da Quinta das Trigosas, Hugo Pedro. O programa incluiu concertos de FM Musik e do DJ Gonçalo Henriques, além de uma área pensada para as crianças, onde os mais novos montaram bancas de pulseiras, venderam rifas e participaram activamente na organização. Para o presidente da associação, Cristiano Conde, e para o dirigente Fernando Ferreira, a ideia é clara: o futuro do bairro passa pelas mãos desta nova geração, que já mostra vontade de dar continuidade ao projecto.

O evento nasceu do esforço da Associação de Moradores da Quinta das Trigosas, criada há quase uma década, quando um pequeno grupo decidiu cuidar do espaço onde viviam. O que começou com 15 associados já conta hoje com cerca de 100, e 19 deles assumem funções na direcção. São os responsáveis por toda a manutenção da zona, fazem pequenas limpezas, cuidam dos espaços comuns e procuram formas criativas de manter viva a identidade do bairro. A Associação de Moradores da Quinta das Trigosas organiza outros eventos ao longo do ano, como a festa de Halloween. Hugo Pedro explicou a O MIRANTE que milhares de pessoas visitam a urbanização durante essa altura do ano.

O Trigosas Fest não tem como objectivo gerar lucro. O que sobra dos patrocínios, muitos deles garantidos pelos próprios moradores, é reinvestido no bairro, em melhorias ou na preparação de futuros eventos. A associação tem vindo a reforçar a estrutura do festival para facilitar a montagem e tornar o sistema cada vez mais autónomo. Até a manutenção dos espaços verdes ganhou soluções inovadoras. Neste momento, o investimento em cabras sapadoras ajuda a manter a vegetação controlada.

A experiência do bairro não passou despercebida. As associações de Oeiras e de Cascais convidaram a direcção para conhecer melhor a sua dinâmica. Foi também exemplo para outras zonas do concelho: o vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém afirmou querer replicar o modelo noutras urbanizações.Mais do que uma festa, o Trigosas Fest é hoje um símbolo de pertença. A segunda edição do evento mostrou que este projecto vai muito além da música, da diversão e da boa gastronomia: trata-se de um momento de união e trabalho de equipa. A dedicação dos moradores, o envolvimento das famílias e a participação das crianças confirmam que a urbanização das Trigosas é um espaço vivo, dinâmico e empenhado em criar laços cada vez mais fortes e é uma das razões que leva novas famílias a escolher a urbanização como lugar para viver.