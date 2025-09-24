uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 24-09-2025 10:00

“Jam às Sextas” regressa à Fábrica das Palavras para nova temporada de tributos

Foto CMVFX
A banda residente é composta por Paulo Brissos, Sertório Calado, João Sanguinheira e Rogério Nunes.

O programa cultural “Jam às Sextas” está de volta ao auditório da Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira para a sua segunda temporada, informa o município em comunicado. Sempre às 22h00, o público poderá assistir a concertos que homenageiam grandes nomes da música internacional e nacional, numa combinação de qualidade artística e atmosfera intimista.
A banda residente - composta por Paulo Brissos, Sertório Calado, João Sanguinheira e Rogério Nunes - será novamente o coração de cada espectáculo, recebendo em cada sessão um convidado especial que trará frescura e originalidade às interpretações, tornando cada concerto uma experiência única.
A nova temporada arranca a 26 de Setembro com um tributo a James Taylor e segue a 10 de Outubro com um concerto dedicado a Peter Frampton. A 24 de Outubro, o auditório será palco de uma homenagem a Daniela Mercury, enquanto a 7 de Novembro o público poderá reviver os clássicos de Bon Jovi. Já a 21 de Novembro, será a vez de Paulo de Carvalho ser celebrado, seguindo-se a 5 de Dezembro um tributo aos norte-americanos Lynyrd Skynyrd. O ciclo encerra a 19 de Dezembro, com um espectáculo especial dedicado a Mariah Carey. Com entrada livre, sujeita à lotação do auditório, o “Jam às Sextas” garante ao público um ciclo de concertos que cruzam diferentes estilos, épocas e geografias.

