25/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 25-09-2025 21:00

“Caminhada Rosa” no Cartaxo assinala mês da luta contra o cancro da mama

foto dr
Cartaxo vai receber, no dia 4 de Outubro, a “Caminhada Rosa”. Esta é uma iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro, apoiada pela Câmara Municipal do Cartaxo, que tem o intuito de alertar para a prevenção do cancro da mama.

A Câmara Municipal do Cartaxo juntou-se à Liga Portuguesa contra o Cancro na organização da “Caminhada Rosa”, que se realiza no dia 4 de Outubro, com início na Praça 15 de Dezembro. No mês da prevenção do cancro da mama, o objectivo é sensibilizar para a adopção de um estilo de vida saudável e alertar para a importância do diagnóstico precoce. Para além disto, vai decorrer também uma angariação de fundos para a Liga. A participação tem um custo mínimo, que será doado para a causa. As inscrições devem ser feitas por email ou telefone para a Unidade Funcional de Acção Social e Saúde do Cartaxo.
