Cultura | 25-09-2025 18:25
Coreto do Cartaxo reabre com concerto das bandas de Vale da Pinta e Cartaxo
foto ilustrativa
O projecto “Há Música no Coreto” arranca a 27 de Setembro com um espectáculo no Coreto do Parque Central, com a participação da Banda da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta e a Sociedade Filarmónica Cartaxense.
O Coreto do Parque Central do Cartaxo, recentemente requalificado, vai ser estreado no sábado, dia 27, às 21h00, com um concerto que junta a Banda da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta e a Sociedade Filarmónica Cartaxense, no âmbito do projecto municipal “Há Música no Coreto”.
A iniciativa é promovida pela Câmara do Cartaxo e pretende valorizar a tradição musical do concelho, reforçando o espírito associativo e a identidade colectiva. A autarquia salienta que o projecto foi pensado como forma de homenagear as bandas filarmónicas do concelho e para destacar o seu papel na história e no património cultural das freguesias. O espectáculo tem entrada livre.
