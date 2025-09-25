uma parceria com o Jornal Expresso
25/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 25-09-2025 18:25

Coreto do Cartaxo reabre com concerto das bandas de Vale da Pinta e Cartaxo

pauta musical ensino musica
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O projecto “Há Música no Coreto” arranca a 27 de Setembro com um espectáculo no Coreto do Parque Central, com a participação da Banda da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta e a Sociedade Filarmónica Cartaxense.

O Coreto do Parque Central do Cartaxo, recentemente requalificado, vai ser estreado no sábado, dia 27, às 21h00, com um concerto que junta a Banda da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta e a Sociedade Filarmónica Cartaxense, no âmbito do projecto municipal “Há Música no Coreto”.
A iniciativa é promovida pela Câmara do Cartaxo e pretende valorizar a tradição musical do concelho, reforçando o espírito associativo e a identidade colectiva. A autarquia salienta que o projecto foi pensado como forma de homenagear as bandas filarmónicas do concelho e para destacar o seu papel na história e no património cultural das freguesias. O espectáculo tem entrada livre.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar