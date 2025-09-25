uma parceria com o Jornal Expresso
25/09/2025

Cultura | 25-09-2025 18:31

Exposição de fotografia no Centro Cultural Regional de Santarém

A exposição de fotografia "mundEvidências" vai ser inaugurada sábado, 4 de Outubro, pelas 16h00, no Fórum Mário Viegas do Centro Cultural Regional de Santarém.

A exposição de fotografia "mundEvidências" vai ser inaugurada sábado, 4 de Outubro, pelas 16h00, no Fórum Mário Viegas do Centro Cultural Regional de Santarém. A data não foi escolhida ao acaso, já que nesse dia o núcleo de fotografia da colectividade celebra o sétimo aniversário. “Nada melhor que juntar os amigos numa inauguração de uma exposição de trabalhos efectuados por 8 membros no núcleo de fotografia que durante um ano tiveram uma aprendizagem sobre o que é um projecto fotográfico. E o resultado são 8 projectos”, diz a organização em nota de imprensa.

