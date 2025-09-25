Cultura | 25-09-2025 15:00
Fonte de D. João recebe Festa em Honra de São Simão
Foto Facebook Centro Recreativo, Cultural e Desportivo D. João
Festividades contam com actuações musicais, jogos populares, momentos religiosos, entre outras actividades.
A Festa em Honra de São Simão vai decorrer na Fonte de D. João, freguesia de Serra e Junceira, concelho de Tomar, entre os dias 26 e 29 de Setembro. As festividades contam com actuações musicais, jogos populares, momentos religiosos, entre outras actividades. Também vai haver serviço de restaurante com uma variada ementa regional. A organização é do Centro Recreativo, Cultural e Desportivo D. João.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar