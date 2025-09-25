Fonte de D. João recebe Festa em Honra de São Simão

A Festa em Honra de São Simão vai decorrer na Fonte de D. João, freguesia de Serra e Junceira, concelho de Tomar, entre os dias 26 e 29 de Setembro. As festividades contam com actuações musicais, jogos populares, momentos religiosos, entre outras actividades. Também vai haver serviço de restaurante com uma variada ementa regional. A organização é do Centro Recreativo, Cultural e Desportivo D. João.