25/09/2025

Cultura | 25-09-2025 15:00

Fonte de D. João recebe Festa em Honra de São Simão

Foto Facebook Centro Recreativo, Cultural e Desportivo D. João
Festividades contam com actuações musicais, jogos populares, momentos religiosos, entre outras actividades.

A Festa em Honra de São Simão vai decorrer na Fonte de D. João, freguesia de Serra e Junceira, concelho de Tomar, entre os dias 26 e 29 de Setembro. As festividades contam com actuações musicais, jogos populares, momentos religiosos, entre outras actividades. Também vai haver serviço de restaurante com uma variada ementa regional. A organização é do Centro Recreativo, Cultural e Desportivo D. João.
