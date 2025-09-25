Projecto “Descobrir & Crescer” foi um sucesso no Cartaxo

Iniciativa "Descobrir & Crescer" teve lugar no Cartaxo entre 1 e 11 de Setembro. O objectivo foi proporcionar às crianças brincadeiras na natureza, explorando novas formas de aprender e conviver.

O projecto “Descobrir & Crescer” decorreu entre os dias 1 e 11 de Setembro no Cartaxo. Foi promovido pela Câmara Municipal do Cartaxo em parceria com os agrupamentos de escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo e D. Sancho I de Pontével, e respectivas Associações de Pais e Encarregados de Educação. O intuito foi que as crianças descobrissem novas formas de brincar e aprender, enquanto eram incentivadas a passar tempo na natureza. Foram 10 dias de actividades lúdicas, jogos sensoriais e expressão artística e musical. A Câmara Municipal do Cartaxo acredita que este evento deixou marcas positivas nas crianças, classificando-o como um sucesso.