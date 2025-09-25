uma parceria com o Jornal Expresso
25/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 25-09-2025 16:00

Travessia dos Templários regressa à praia fluvial de Vila Nova Serra

Travessia dos Templários regressa à praia fluvial de Vila Nova Serra
Foto Facebook Sociedade Filarmónica Gualdim Pais
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Prova de águas abertas é organizada pela Associação de Natação do distrito de Santarém.

A XXXV Travessia dos Templários vai decorrer na praia fluvial de Vila Nova (Serra), em Tomar. A prova, que está integrada no XVIII Circuito Nacional de Águas Abertas, vai decorrer na manhã de domingo, 28 de Setembro. Às 10h45 e 11h15 vão ocorrer as provas de divulgação e às 12h10 a prova oficial com 5 mil metros. A actividade é organizada pela Associação de Natação do distrito de Santarém.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar