Travessia dos Templários regressa à praia fluvial de Vila Nova Serra

A XXXV Travessia dos Templários vai decorrer na praia fluvial de Vila Nova (Serra), em Tomar. A prova, que está integrada no XVIII Circuito Nacional de Águas Abertas, vai decorrer na manhã de domingo, 28 de Setembro. Às 10h45 e 11h15 vão ocorrer as provas de divulgação e às 12h10 a prova oficial com 5 mil metros. A actividade é organizada pela Associação de Natação do distrito de Santarém.