Coruche celebra Feira de São Miguel com música, tradição e festa popular

A Feira de São Miguel, uma das mais antigas e emblemáticas de Coruche, volta a realizar-se entre 26 e 28 de Setembro no Parque de Mercados e Feiras, mantendo viva uma tradição com mais de três séculos de história. O certame remonta a 1689, ano em que D. Pedro II concedeu autorização para a sua criação, justificando-se então a necessidade de uma feira franca anual pela ausência de certames semelhantes num raio de 70 quilómetros. Durante séculos, o calendário agrícola era marcado “de São Miguel a São Miguel”, altura em que se liquidavam soldadas e se estabeleciam contratos de trabalho para o ano seguinte.

Até meados do século XX, a Feira de São Miguel foi também uma das raras oportunidades para adquirir bens essenciais, atraindo pessoas de várias regiões do país. Os carrosséis, os circos, as barracas de tiro e até as touradas ajudaram a construir a memória colectiva de um evento que sempre uniu o carácter comercial a uma forte vertente lúdica e cultural.

Hoje, a feira preserva essa dupla identidade: é mercado tradicional e espaço de encontro intergeracional. O público encontrará vendedores de roupa e calçado, artesãos e tasquinhas de associações locais, para além das inevitáveis farturas, algodão-doce, guloseimas, gelados e diversões infantis.

No plano musical, a programação arranca na sexta-feira, 26 de Setembro, pelas 22h00, com a actuação de Os Vizinhos, banda de Évora que se tornou fenómeno nacional ao conquistar o topo do Spotify com o tema “Pôr do Sol” e o verso viral “Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior”. O grupo promete em Coruche um espectáculo de grande cumplicidade com o público.

No sábado, 27, à mesma hora, será a vez de José Malhoa subir ao palco. Com mais de quatro décadas de carreira, dezenas de discos editados e milhões de cópias vendidas, o cantor é um dos nomes maiores da música popular portuguesa. Com entrada livre, a Feira de São Miguel continua a ser um momento de celebração da autenticidade coruchense, mas também um espaço de dinamização económica local.