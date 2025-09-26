uma parceria com o Jornal Expresso
26/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 26-09-2025 07:00

Domingo há Trilhos dos Templários em Santa Cita

Foto Facebook Trilhos dos Templários
Prova de trail vai decorrer na manhã de 28 de Setembro. A actividade é dividida em trails de diferentes intensidades e uma caminhada.

Santa Cita, no concelho de Tomar, vai receber os XIV Trilhos dos Templários na manhã de domingo, 28 de Setembro. A prova de trail vai arrancar às 8h00. A actividade é dividida em trails de diferentes intensidades e uma caminhada. O ultra trail tem uma distância de 46km, o trail longo de 32 km, o trail curto 20 km e o mini-trail 14 km. A caminhada terá uma distância de 10km.
