Domingo há Trilhos dos Templários em Santa Cita

Santa Cita, no concelho de Tomar, vai receber os XIV Trilhos dos Templários na manhã de domingo, 28 de Setembro. A prova de trail vai arrancar às 8h00. A actividade é dividida em trails de diferentes intensidades e uma caminhada. O ultra trail tem uma distância de 46km, o trail longo de 32 km, o trail curto 20 km e o mini-trail 14 km. A caminhada terá uma distância de 10km.