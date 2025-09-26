Cultura | 26-09-2025 07:00
Domingo há Trilhos dos Templários em Santa Cita
Foto Facebook Trilhos dos Templários
Prova de trail vai decorrer na manhã de 28 de Setembro. A actividade é dividida em trails de diferentes intensidades e uma caminhada.
Santa Cita, no concelho de Tomar, vai receber os XIV Trilhos dos Templários na manhã de domingo, 28 de Setembro. A prova de trail vai arrancar às 8h00. A actividade é dividida em trails de diferentes intensidades e uma caminhada. O ultra trail tem uma distância de 46km, o trail longo de 32 km, o trail curto 20 km e o mini-trail 14 km. A caminhada terá uma distância de 10km.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar