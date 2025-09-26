Drama e Beiço é um grupo musical de Tomar que aposta na animação de rua

Muita música e animação é o que não falta nas actuações dos Drama e Beiço, grupo musical tomarense fundado em 2009. Os Drama e Beiço são uma fanfarra que aposta essencialmente na animação de rua. Criado por músicos da banda da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, o grupo foi ganhando fama ao longo dos anos e hoje é já uma referência na cidade de Tomar. A sua formação é composta essencialmente por músicos de sopros e de percussão, contando também com acordeão.

Bruno Homem, 43 anos, é músico e um dos fundadores do grupo. Explica que a fanfarra surgiu entre amigos que partilhavam um gosto comum pelas bandas sonoras dos filmes do realizador Emir Kusturica. Esses amigos começaram a juntar-se em brincadeira para tentarem reproduzir essas músicas até que surgiu um primeiro convite para fazerem uma pequena actuação num evento organizado pela Tuna Académica do Politécnico de Tomar. Seguiu-se outra actuação num casamento e a vontade de formarem um grupo profissional foi cresendo.

O músico recorda que o primeiro concerto oficial da banda aconteceu no bar do Cine-Teatro Paraíso, no Carnaval de 2010. Após esse concerto, começaram logo a receber convites para participarem em feiras e eventos. Bruno Homem, que toca saxofone e é professor de música em Leiria e Tomar, refere que o nome Drama e Beiço surgiu de uma situação caricata durante um ensaio. “Numa das noites saímos um pouco mais tarde e quando estávamos a regressar a casa aconteceu uma discussão entre dois elementos do grupo. Um de nós disse que um estava a fazer um drama e o outro estava a fazer beicinho, achámos que era um trocadilho engraçado e decidimos ficar com esse nome”, explica bem-disposto.

O grupo começou com 10 elementos e hoje são já 17. O músico mais velho tem 50 anos e o mais novo 25. A maior parte dos elementos do grupo é de Tomar, mas também há quem venha de Ourém, Leiria, Pedrógão, entre outros locais. Nem todos fazem da música a sua actividade profissional, uns trabalham noutras áreas, outros são professores de música, alguns fazem parte de bandas militares e também há quem seja freelancer. A evolução do projecto tem sido boa, com cada vez mais actividade. “Na maior parte das actuações tocamos em cima das pessoas, isso diferencia o nosso trabalho”, realça. O grupo toca temas populares das fanfarras ciganas de rua, mas também aposta em temas originais, tendo mesmo lançado há poucos anos um disco com o título “Confusão”.

Grupo tem sede na antiga escola Infante D. Henrique

Importante no crescimento do grupo tem sido o apoio da Câmara de Tomar, garante Bruno Homem. A autarquia cedeu um espaço, para o grupo realizar ensaios, na antiga escola primária Infante D. Henrique. Hoje esse espaço, partilhado com outras associações, é a sede dos Drama e Beiço. O grupo participa em muitos eventos em Tomar, desde iniciativas organizadas pelo município até festas da aldeia e eventos privados. Além de Tomar, também actuam muito no norte do país, nomeadamente na Feira da Regueifa em Valongo. Organizam ainda, desde 2017, um festival de fanfarras em Tomar, que é o Fanfarrão, com a próxima edição a decorrer em Outubro.

Festival Art’In Rua contou com milhares de visitantes

O Art’In Rua – Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar decorreu entre os dias 12 e 14 de Setembro. O evento, organizado pelo município de Tomar e Tenda Produções, contou com demonstrações de dança, teatro, música, circo contemporâneo, estátuas vivas, malabarismo, entre outras. A vereadora da Cultura da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes (PS), fez um balanço positivo na reunião do executivo municipal e garantiu que o evento veio “para ficar”.