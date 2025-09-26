Festival de folclore juntou gerações e tradições na zona ribeirinha de Benavente

Benavente voltou a ser palco de uma noite dedicada às tradições populares, com a realização do 41.º Festival de Folclore, organizado pelo Rancho Típico Saia Rodada. O evento decorreu sábado, 13 de Setembro, às 20h30, na zona ribeirinha, em pleno coração das Tasquinhas de Benavente 2025. O festival contou com a presença de vários grupos convidados que trouxeram ao palco a diversidade cultural de diferentes regiões do país. Além do grupo anfitrião, participaram o Grupo de Danças e Cantares de Cidreira, vindo de Coimbra, o Grupo Cultural de Danças e Cantares de São Miguel de Alcainça, de Mafra, e ainda o Grupo Etnográfico Samora e o Passado, de Samora Correia. A organização destacou também a actuação das secções infantil e adulta do Rancho Típico Saia Rodada, que voltaram a mostrar a vitalidade da tradição folclórica local.

A música, os cantares e as danças populares foram acompanhados de perto por um público numeroso que contou com uma boa moldura humana na zona ribeirinha, confirmando o papel do festival como uma das iniciativas culturais mais enraizadas no concelho. O Rancho Típico Saia Rodada, o último a actuar, recebeu um convite, como confirmou Zulmira Ganhão, para um espectáculo no estrangeiro, que terá agora de analisar a proposta, dadas as despesas avultadas que implica uma deslocação fora do país.

Integrado no programa das Tasquinhas e da Feira Anual de Benavente, o Festival de Folclore reforçou a ligação entre a gastronomia, o convívio e a preservação do património imaterial, numa noite onde a memória colectiva se fez sentir em cada passo de dança. Recorde-se ainda que a sede do Rancho Típico Saia Rodada, em Benavente, continua à espera de obras de requalificação depois de, recentemente, mais um concurso público ter ficado deserto. Este é um processo que se arrasta há anos e que pretende requalificar a sede da colectividade que carece de uma obra estrutural.