Marta Hugon vence prémio literário Irene Lisboa com a obra Souvenir

A cantora e escritora Marta Hugon é a vencedora do Prémio Literário Irene Lisboa deste ano, promovido pela Câmara de Arruda dos Vinhos, com o livro de contos Souvenir, publicado pela editora Tinta-da-China.

A entrega do galardão, no valor de 5.000 euros, teve lugar a 23 de Setembro, data em que se assinalou o 36º aniversário da Biblioteca Municipal Irene Lisboa. Em comunicado o município diz que o júri, constituído por Paula Morão, Isabel Soares e Inês Fonseca Santos, decidiu por unanimidade distinguir a obra, sublinhando a sua “elevada qualidade estético-literária”, o “equilíbrio narrativo” e a “riqueza linguística” da obra.

Os avaliadores destacaram ainda as afinidades entre o livro e a escrita de Irene Lisboa, sobretudo no modo como a memória é trabalhada como “reconstrução” e reinterpretação do quotidiano. Nascida em Lisboa em 1971, Marta Hugon é uma das vozes mais reconhecidas do jazz português, com cinco discos editados em nome próprio e múltiplas colaborações. “Souvenir” marca a sua estreia na ficção, depois da publicação do conto “Conceição” na 10ª edição da revista Granta em língua portuguesa. Além da carreira musical, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, professora na Escola de Jazz Luís Villas-Boas, autora de textos publicitários e co-criadora do projecto Elas e o Jazz. O prémio foi entregue pelo presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), numa cerimónia que contou com a presença de Isabel Soares, em representação do júri. O livro Souvenir será apresentado no próximo dia 15 de Novembro, às 15h30, na Sala Jardim da Biblioteca Municipal Irene Lisboa, integrado nas comemorações do Mês Irene Lisboa.