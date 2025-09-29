Bênção dos Capacetes juntou milhares de motociclistas em Fátima

A décima peregrinação da Bênção dos Capacetes decorreu em Fátima no fim-de-semana de 20 e 21 de Setembro. Na manhã de domingo teve lugar a missa presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério. O Recinto de Oração do Santuário encheu-se com milhares de motociclistas vindos de todo o país. A edição deste ano ficou marcada por um forte apelo à segurança rodoviária. Os motociclistas participaram também nas celebrações, nomeadamente no acolhimento de peregrinos, no transporte do andor, no apoio à distribuição da comunhão, na recitação do rosário e na proclamação das leituras.

Antes da missa, o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, destacou a evolução da peregrinação, recordando que a mesma começou nos parques de estacionamento, mas foi progredindo, fruto de um diálogo entre as várias associações que representam os motociclistas e o Santuário de Fátima. Carlos Cabecinhas afirmou que a peregrinação da Bênção dos Capacetes tornou-se uma das maiores que ocorrem no Santuário de Fátima. “Este é um grande momento festivo, grande momento de celebração de fé, momento de memória daqueles que já partiram, mas também momento de encontro e convívio”, sublinhou o reitor.

Já o Patriarca de Lisboa, Rui Valério, realçou que a peregrinação dos capacetes envolve valores como justiça, promoção da paz e fraternidade. “A nossa ambição é que cada motociclista na sociedade seja um artífice da concretização destes valores”, disse.

O presidente da Associação Bênção dos Capacetes, Carlos Pereira, referiu que todos os anos a associação promove acções de sensibilização rodoviária, procurando, juntamente com o Santuário, o Patriarcado de Lisboa e as forças de segurança, lançar mensagens a todos os motociclistas para uma condução defensiva. Carlos Pereira falou ainda da componente solidária que anualmente marca a iniciativa e que este ano pretendeu ajudar o piloto de motocross Rui Cebola. “Infelizmente teve um acidente de moto e ficou paraplégico. O Rui Cebola precisa de ajuda, tem algumas dificuldades e nós, através da venda de merchandising, vamos tentar ajudá-lo nas necessidades dele”, explicou.