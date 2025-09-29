Cultura | 29-09-2025 17:54
Bombeiros de Almeirim terminam comemorações dos 75 anos com filme e convívio
Iniciativa, aberta à população, serve também para agradecer a quem colaborou nas comemorações do aniversário ao longo deste ano.
Os Bombeiros Voluntários de Almeirim terminam as comemorações dos 75 anos com a exibição de um filme sobre a corporação no espaço multiusos IVV, onde também vai decorrer um convívio entre antigos e actuais bombeiros e dirigentes, bem como famílias, amigos e população em geral. O evento decorre no dia 4 de Novembro, a partir das 20h30, e a entrada custa dois euros para ajudar a causa. As entradas serão gratuitas para os bombeiros e directores, e extensíveis a um acompanhante.
Esta iniciativa, que conta também com um apontamento de comédia e brincadeira, serve também para agradecer a todas as entidades que ajudaram a corporação a comemorar de uma forma digna o aniversário.
