Sociedade Filarmónica Meiaviense elegeu novos órgãos sociais

A Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense elegeu por unanimidade, na sexta-feira, 26 de Setembro, os novos órgãos sociais, sendo que a tomada de posse vai acontecer no sábado, 4 de Outubro, pelas 19h30, no edifício sede.

A direcção passa a ser constituída por Luís Ruivo, no cargo de presidente, Alexandra Simão, no de vice-presidente, Sandrina Antunes, como primeira secretária e Ângela Gonçalves como segunda secretária. A Assembleia Geral é presidida por Vítor Henriques e tem como primeiro secretário, Dória Bastos e segundo secretário, Henrique Alexandre. O conselho fiscal passa a ser presidido por Guilherme Pascoal, tendo como primeiro secretário Isabel Pereira e segundo secretário, Catarina Correia.