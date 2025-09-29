uma parceria com o Jornal Expresso
29/09/2025

Cultura | 29-09-2025 11:19

Torricado volta às mesas dos restaurantes do concelho de Azambuja

Evento gastronómico A Gula decorre de 1 a 31 de Outubro em 19 restaurantes do concelho de Azambuja.

O evento gastronómico A Gula - À mesa dos restaurantes do concelho volta a servir à mesa o torricado em mais uma edição que este ano decorre de 1 a 31 de Outubro e conta com 19 restaurantes localizados nas freguesias de Alcoentre, Aveiras de Cima, Azambuja,
Vila Nova da Rainha e União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.

Durante o a iniciativa, promovida pela Câmara de Azambuja, nos restaurantes aderentes (saiba mais nas páginas oficiais do município), será possível desfrutar do famoso Torricado, o prato mais emblemático da região, que tem sido promovido como principal bandeira
gastronómica e cultural do concelho.

