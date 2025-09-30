Cultura | 30-09-2025 18:00
Abrantes inaugura Clube de Yoga do Riso
foto ilustrativa
Foi inaugurado em Abrantes o Clube de Yoga do Riso, que ficará sediado no Centro Cívico de Alferrarede Velha.
Abrantes recebeu entre os dias 19 e 21 de Setembro o 2.º Encontro Nacional de Líderes de Yoga do Riso, uma iniciativa organizada pela Associação Colourfuland, de Coimbra, que serviu de mote para o lançamento do Clube de Yoga do Riso de Abrantes. O Clube de Yoga do Riso tem como principal finalidade a promoção da saúde física, mental, profissional e social, estando já a ser delineado um conjunto de acções para os próximos meses, entre elas destaca-se a realização de uma sessão mensal gratuita de yoga do riso, na sede do clube, aberta à comunidade, com o objetivo de incentivar hábitos de bem-estar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar