30/09/2025

Cultura | 30-09-2025 18:00

Abrantes inaugura Clube de Yoga do Riso

bem estar saude yoga
foto ilustrativa
Foi inaugurado em Abrantes o Clube de Yoga do Riso, que ficará sediado no Centro Cívico de Alferrarede Velha.

Abrantes recebeu entre os dias 19 e 21 de Setembro o 2.º Encontro Nacional de Líderes de Yoga do Riso, uma iniciativa organizada pela Associação Colourfuland, de Coimbra, que serviu de mote para o lançamento do Clube de Yoga do Riso de Abrantes. O Clube de Yoga do Riso tem como principal finalidade a promoção da saúde física, mental, profissional e social, estando já a ser delineado um conjunto de acções para os próximos meses, entre elas destaca-se a realização de uma sessão mensal gratuita de yoga do riso, na sede do clube, aberta à comunidade, com o objetivo de incentivar hábitos de bem-estar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida.

