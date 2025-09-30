uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 30-09-2025 15:00

As Suplicantes em cena no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

teatro
foto ilustrativa
O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe no dia 11 de Outubro, pelas 21h30, a peça de teatro As Suplicantes, de Sara Barros Leitão. A interpretação vai estar a cargo dos actores Lígia Roque, Ricardo Vaz Trindade e Sandro Feliciano. Os bilhetes custam 5 euros e encontram-se disponíveis na bilheteira do Teatro Sá da Bandeira, de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, na plataforma online –BOL e nas lojas Worten, CTT e FNAC.

