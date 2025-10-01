Cultura | 01-10-2025 15:00
Agrupamento de Escolas Templários inaugura exposição de aguarela de Aura Vaz
Foto Facebook Aura Vaz
Exposição vai ser inaugurada no dia 23 de Outubro, na Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro.
A Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na sede do Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, vai receber a inauguração de uma nova exposição no dia 23 de Outubro. “Aura Vaz – Silêncio e Harmonia” é uma exposição de aguarela que terá entrada livre de segunda a sexta-feira, entre as 08h30 e as 19h00.
A autora da exposição explica que nos últimos anos percorreu Portugal através da pintura a aguarela, tendo por base fotografias de diversos locais e perspectivas improváveis. “Nesta exposição venho partilhar convosco estes trabalhos desenvolvidos nos últimos anos”, refere Aura Vaz em nota de imprensa.
