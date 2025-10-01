Cultura | 01-10-2025 12:00
Ferreira do Zêzere recebe Festival do Acordeão
foto ilustrativa
Gala vai decorrer no Centro Cultural Alfredo Keil, contando com a participação de músicos locais e convidados.
O Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zêzere, vai receber a gala do Festival do Acordeão na noite de 11 de Outubro. O evento vai contar com a participação de músicos locais, como Júlio Vitorino, Rodrigo Gomes e Márcio Cabral, de artistas convidados de várias regiões do país, como Rodrigo Maurício, Rita Nunes, Maria Adélia Botelho e o DuoKasal, e ainda de um convidado internacional, o italiano Gianluca Campi.
Antes do espectáculo, durante a tarde, vai decorrer uma Masterclass de Acordeão com Gianluca Campi, na Academia Artística do Zêzere. A iniciativa é organizada pela Audioarte, com a colaboração da Câmara de Ferreira do Zêzere, a Academia Artística do Zêzere e Atelier do Acordeon.
