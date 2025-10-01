uma parceria com o Jornal Expresso
01/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 01-10-2025 12:00

Ferreira do Zêzere recebe Festival do Acordeão

Gala vai decorrer no Centro Cultural Alfredo Keil, contando com a participação de músicos locais e convidados.

O Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zêzere, vai receber a gala do Festival do Acordeão na noite de 11 de Outubro. O evento vai contar com a participação de músicos locais, como Júlio Vitorino, Rodrigo Gomes e Márcio Cabral, de artistas convidados de várias regiões do país, como Rodrigo Maurício, Rita Nunes, Maria Adélia Botelho e o DuoKasal, e ainda de um convidado internacional, o italiano Gianluca Campi.
Antes do espectáculo, durante a tarde, vai decorrer uma Masterclass de Acordeão com Gianluca Campi, na Academia Artística do Zêzere. A iniciativa é organizada pela Audioarte, com a colaboração da Câmara de Ferreira do Zêzere, a Academia Artística do Zêzere e Atelier do Acordeon.

