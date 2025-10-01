Cultura | 01-10-2025 10:00
Thomar Honoris prepara História ao Vivo no Convento de Cristo
Foto Facebook Thomar Honoris
Evento conta com esgrima histórica, arco e besta, danças, artes e ofícios.
As muralhas do Convento de Cristo, em Tomar, vão encher-se de vida, sons e cores históricas na manhã de 11 de Outubro. História ao Vivo no Convento de Cristo é uma iniciativa da associação Thomar Honoris que consiste numa verdadeira viagem no tempo, onde cavaleiros, damas, artesãos e músicos vão recriar o quotidiano da Idade Média.
O evento conta com demonstrações de esgrima histórica, arco e besta, danças, artes e ofícios. A organização refere tratar-se de um evento para todas as idades: “perfeito para famílias, apaixonados pela história e curiosos que desejam sentir a magia do passado”, pode ler-se em comunicado.
