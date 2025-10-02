uma parceria com o Jornal Expresso
02/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 02-10-2025 21:00

ADCB celebra 40 anos com concerto no Celeiro dos Arcos

A Associação Desportiva e Cultural de Benavente (ADCB) celebra no sábado, 4 de Outubro, o seu 40.º aniversário com um concerto da ADCB Banda, a partir das 22h30, no Celeiro dos Arcos, em Benavente.

Quarenta anos depois da sua fundação, a Associação Desportiva e Cultural de Benavente (ADCB) assinala a data com um espectáculo que promete reunir antigos e novos sócios, num ambiente de festa e de memória colectiva.
O evento decorre no sábado, 4 de Outubro, às 22h30, no Celeiro dos Arcos, em Benavente, e conta com entrada livre.
O ponto alto da noite será o regresso aos palcos da ADCB Banda, formação que marcou várias gerações de associados e que faz agora uma apresentação especial para celebrar a história da colectividade.
Ao longo de quatro décadas, a ADCB consolidou-se como uma referência na vida cultural e desportiva do concelho, dinamizando actividades e apoiando a formação de jovens em diferentes áreas. O aniversário é visto como um momento simbólico de reconhecimento do papel da associação na comunidade benaventense.

