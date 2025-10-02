Sábado é Dia Aberto na Fábrica das Artes em Tomar

Iniciativa vai decorrer das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 23h00, contando com oficinas e workshops para todas as idades.

Sábado, 4 de Outubro, vai ser Dia Aberto na Fábrica das Artes em Tomar. A iniciativa vai decorrer das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 23h00. Ao longo do dia, haverá uma oficina criativa para crianças, open studio, histórias e colagens com José Branco, workshop de mosaicos para todos, basics of watercolor paiting e um workshop mandala de fio.

A Fábrica das Artes, localizada na Moagem A Portuguesa, foi criada a 16 de Junho de 2021, é um projecto gerido e promovido pelo município de Tomar e aposta na valorização da identidade do território, tendo como força motriz a criatividade e a inovação.