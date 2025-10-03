uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 03-10-2025 11:39

Centro de Dia Alcobertas organiza Almoço Solidário

O Centro de Dia Alcobertas, no concelho de Rio Maior, vai organizar um Almoço Solidário no dia 26 de Outubro, a partir das 12h30, no Pavilhão Susana Feitor, em Alcobertas. Este ano os possíveis lucros revertem para a construção da futura ERPI - Estrutura Residencial de Pessoas Idosas. “Será um momento de partilha, convívio e solidariedade, onde cada pessoa nos aproxima mais do sonho de proporcionar um espaço digno, seguro e acolhedor para os nossos idosos”, diz a organização.
