Entroncamento recebe Encontro de Ex-Combatentes da Base Aérea Nº9 Luanda

O XXXI Encontro de Ex-Combatentes da Base Aérea Nº9 Luanda Angola vai decorrer no sábado, 4 de Outubro. O evento, que terá lugar no Entroncamento, vai juntar cerca de 180 convivas, entre ex-combatentes, familiares e amigos.

A concentração vai ocorrer na Antiga Base Aérea nº3 em Tancos, com uma visita às antigas instalações de onde os ex-combatentes partiram rumo ao Ultramar. Haverá ainda uma celebração solene nas instalações militares. O encontro segue para o Entroncamento, com o repasto e convívio, que será no Restaurante o Retornado.