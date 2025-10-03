Cultura | 03-10-2025 17:32
Entroncamento recebe Encontro de Ex-Combatentes da Base Aérea Nº9 Luanda
Evento vai juntar cerca de 180 convivas, entre ex-combatentes, familiares e amigos.
O XXXI Encontro de Ex-Combatentes da Base Aérea Nº9 Luanda Angola vai decorrer no sábado, 4 de Outubro. O evento, que terá lugar no Entroncamento, vai juntar cerca de 180 convivas, entre ex-combatentes, familiares e amigos.
A concentração vai ocorrer na Antiga Base Aérea nº3 em Tancos, com uma visita às antigas instalações de onde os ex-combatentes partiram rumo ao Ultramar. Haverá ainda uma celebração solene nas instalações militares. O encontro segue para o Entroncamento, com o repasto e convívio, que será no Restaurante o Retornado.
