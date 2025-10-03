Cultura | 03-10-2025 11:34
Noite de Fado celebra 26 anos da Associação dos Arados
foto ilustrativa
A Associação de Desenvolvimento, Cultura e Recreio dos Arados (A.D.C.R.A.) assinala no dia 4 de Outubro, às 20h00, o seu 26.º aniversário com uma noite de fados que promete juntar música, convívio e gastronomia na sede da colectividade, em Arados, Samora Correia.
O fado vai ser a alma da festa de aniversário da Associação de Desenvolvimento, Cultura e Recreio dos Arados (A.D.C.R.A.), que celebra 26 anos de existência no próximo dia 4 de Outubro. A partir das 20h00, a sede da colectividade, em Arados, Samora Correia, recebe uma noite dedicada à canção nacional, num encontro que alia tradição, cultura e momentos de confraternização.
O espectáculo será apresentado por Piedade Salvador e contará com a participação dos guitarristas Luís Grácio e Alberto Corga. Entre os fadistas convidados estão João Lourenço, Armando Frazão, Catarina Foguete, Álvaro Serra, Ana Carolina Borges, Manuel Doellinger, Emília Letra, Manuel Alves, Leonel Tito, Catarina Teles, Eduardo Tereso e Carmem Santos, que darão voz a diferentes estilos e sentimentos do fado.
A noite não se fará apenas de música. Haverá também um jantar e ceia preparados pela associação, onde constam pratos tradicionais como lombo assado com batata assada e migas, arroz doce, caldo verde e chocolate quente, além das entradas típicas de azeitonas, queijos e enchidos.
