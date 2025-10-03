Cultura | 03-10-2025 15:00
Sons na Adega visita Casal das Freiras
Foto Município de Tomar
Edição de Outubro do Sons na Adega vai decorrer na Quinta Casal das Freiras.
A edição de Outubro do Sons na Adega, iniciativa do Município de Tomar, vai decorrer na Quinta Casal das Freiras, localizada em Carvalhal Grande, freguesia de Madalena. O evento, que se irá realizar no sábado, 4 de Outubro, vai arrancar às 18h00, tendo duração prevista de duas horas. A actuar vai estar a fadista Teresa Tapadas, com participação especial dos Saltimbancos de Tomar.
O Sons na Adega pretende criar um roteiro, associando experiências enogastronómicas a espectáculos diversos. O objectivo da iniciativa é juntar no mesmo lugar uma prova de vinhos, degustação de produtos regionais e música ou outra expressão artística.
