03/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 03-10-2025 15:00

Sons na Adega visita Casal das Freiras

Foto Município de Tomar
Edição de Outubro do Sons na Adega vai decorrer na Quinta Casal das Freiras.

A edição de Outubro do Sons na Adega, iniciativa do Município de Tomar, vai decorrer na Quinta Casal das Freiras, localizada em Carvalhal Grande, freguesia de Madalena. O evento, que se irá realizar no sábado, 4 de Outubro, vai arrancar às 18h00, tendo duração prevista de duas horas. A actuar vai estar a fadista Teresa Tapadas, com participação especial dos Saltimbancos de Tomar.
O Sons na Adega pretende criar um roteiro, associando experiências enogastronómicas a espectáculos diversos. O objectivo da iniciativa é juntar no mesmo lugar uma prova de vinhos, degustação de produtos regionais e música ou outra expressão artística.
