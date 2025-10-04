uma parceria com o Jornal Expresso
04/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 04-10-2025 18:00

Seminário sobre imigração junta António Vitorino, Pacheco Pereira e Miguel Relvas em Santarém

imigração integração
foto ilustrativa
“Imigração em Portugal: Economia, Ética e Paz Social” é o mote de um seminário agendado para dia 5 de Novembro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. Os trabalhos vão decorrer ao longo dia e de entre o naipe de oradores estão nomes conhecidos do panorama político e mediático nacional, como José Pacheco Pereira, António Vitorino e Miguel Relvas.
A iniciativa, organizada pelo município de Santarém, “tem como principal objectivo promover uma reflexão crítica sobre o fenómeno migratório, o impacto do mesmo em território nacional, bem como os desafios sociais, económicos e políticos decorrentes do mesmo”.
