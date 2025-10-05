Dezenas de doceiros reúnem-se em Abrantes para Feira Nacional de Doçaria Tradicional

A cidade de Abrantes volta a ser a capital da doçaria entre os dias 24 e 26 de Outubro com duas dezenas de doceiros de norte a sul do país a integrarem a 23.ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional. O certame, organizado pelo município de Abrantes e pela Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, reúne iguarias de norte a sul do país e ilhas, celebrando este ano os 80 anos da Estrada Nacional 2 (EN2).

Do fidalgo e da sericaia alentejana aos ovos moles de Aveiro, passando pelo pão-de-ló de Ovar, queijadas de S. Gonçalo, cartuchinhos de amêndoa de Cernache do Bonjardim ou os bolos lêvedos dos Açores, a feira promete uma “viagem pelos sabores tradicionais portugueses”, indica a Tagus, em comunicado. A cidade anfitriã estará representada pelos tradicionais doces de Palha de Abrantes, Tigeladas e Broas Fervidas.

O programa inclui oficinas de doçaria para famílias, dinamizadas por escolas da região, um stand dedicado à Nacional 2, visitas do “Palhinhas” às escolas do concelho, um passeio de cicloturismo pelo troço da mítica estrada, a par de um cartaz de animação musical. Na sexta-feira (24), o músico João Vaz apresenta “Das raízes ao Fado” e, no sábado (25), actua da banda alentejana “Vizinhos”, na tenda montada para acolher o evento.

Haverá ainda actividades de bem-estar, como aulas abertas de Biodanza, sessões de yoga e espectáculos para os mais pequenos, incluindo a peça infantil “A Carochinha”. Com entrada gratuita, a Feira da Doçaria assume-se como um "ponto de encontro de famílias e amigos", juntando tradição, gastronomia e cultura popular. Para inscrições nas oficinas e mais informações, os interessados devem consultar os sites do município (cm-abrantes.pt) e da Tagus (tagus-ri.pt).