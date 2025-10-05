Vialonga distinguiu cidadãos e instituições com Galardões de Mérito

As comemorações do 40.º aniversário da elevação de Vialonga a vila foram assinaladas com a entrega de Galardões de Mérito aos cidadãos e instituições que se distinguiram pelo trabalho em prol da comunidade. O Galardão de Mérito Cultural foi atribuído à Sociedade Recreativa da Granja pelo serviço que presta à população através do extenso leque de actividades regulares, apoio à música e à cultura e pela organização de várias festividades. A distinção foi recebida pelo presidente da colectividade, Joel Caipiro, que garantiu motivação para continuar a trabalhar em prol da comunidade.

O Galardão de Mérito Desportivo foi atribuído a Flávio Freitas de Andrade, um dos rostos do Grupo Desportivo Os Patuscos, fundado em 1995. O prémio foi recebido em mãos pelo próprio, que dedicou a distinção a todos os jovens, treinadores e voluntários que passaram pelo clube. Glória Faneca, dona da mercearia e taberna do Ti’ Anselmo, foi agraciada com o Galardão de Mérito Empresarial. Com 80 anos, fechou as portas do típico estabelecimento, fundado em 1966, onde se encontravam produtos vindos de fora e outros produzidos pela família, que fizeram daquele espaço uma referência de Vialonga.

O Galardão de Mérito Ambiental foi atribuído a José Faria Feliciano, que deixou recentemente a chefia do Agrupamento de Escuteiros de Vialonga. Na sua intervenção, sublinhou que “trabalhou sem descanso” ao longo de meio século ao serviço dos escuteiros e que “sempre liderou pelo exemplo”, fazendo “as coisas acontecer sem dar nas vistas”.

Carlos Agostinho Sousa subiu ao palco para receber o Galardão de Mérito Social e Solidário pelo seu trabalho ao longo de 34 anos na Casa do Povo de Vialonga, instituição a que ainda preside, além de ter fundado e sido presidente do Clube Ornitológico de Vialonga, membro dos órgãos sociais dos bombeiros da freguesia e desempenhado cargos políticos, eleito pelo PSD. “Agora está na hora de dar lugar aos mais novos”, disse no seu discurso, referindo-se a uma futura direcção da Casa do Povo de Vialonga.

A título póstumo, foi ainda atribuído o Galardão de Mérito Autárquico a José Manuel Antunes, autarca da CDU falecido em 2021. De 1974 a 2001, desempenhou vários cargos nas autarquias locais, nomeadamente membro da comissão administrativa da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira entre 1974 e 1976, e foi presidente da Assembleia de Freguesia de Vialonga entre 1977 e 2001. Foi ainda presidente da ABEIV, entre outros cargos no movimento associativo da freguesia.

Autarcas chegaram a acordo sobre os galardoados

A cerimónia de entrega dos galardões decorreu na noite de 24 de Setembro, na Casa do Povo de Vialonga, na presença de autarcas, dirigentes associativos e familiares dos homenageados. O regulamento das distinções e os nomes dos vencedores desta primeira edição foram o culminar de um processo longo, discutido entre autarcas da Assembleia de Freguesia de Vialonga, conforme recordou, na sua intervenção, o presidente da mesa da assembleia, Fábio Mousinho Pinto, eleito pela Coligação Nova Geração. “Havia na assembleia posições contraditórias em relação aos moldes do galardão, mas procurámos consensos alargados no modelo de proposta. Os galardões distinguem pessoas comuns que se dedicam, no dia-a-dia, a ajudar a comunidade”, realçou.

Também o presidente da Junta de Vialonga, João Tremoço (PS), referiu que as distinções são um símbolo da gratidão da população a todos os que exercem uma cidadania activa. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), congratulou “as gentes de Vialonga” e considerou que a freguesia tem sabido construir o sentido de comunidade. A cerimónia contou com momentos musicais protagonizados por Elisa, acompanhada ao piano por Domingos Silva, e com quatro músicas pela voz de Rodrigo Marinho. No final da cerimónia cantaram-se os parabéns aos 40 anos da vila e partilhou-se o bolo de aniversário.