06/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 06-10-2025 10:00

“InMusic na Quinta” regressa em Outubro à Quinta da Piedade com concertos gratuitos

danca musica electronica
foto ilustrativa
O ciclo “InMusic na Quinta - Concertos Comentados” regressa em Outubro ao Salão Nobre do Palácio da Quinta da Piedade, em Vila Franca de Xira, trazendo quatro tardes de música ao vivo com entrada gratuita. A iniciativa, promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira, acontece todos os domingos do mês, sempre às 16h00, e apresenta a seguinte programação: 5 de Outubro, “Surma” (Música Electrónica); 12 de Outubro - Telmo Rocha (Trompa); 19 de Outubro - João Moreira (Trompete) e 26 de Outubro - Nuno Aroso (Percussão). Criado em 2020, o ciclo tem como particularidade o formato comentado, conduzido pelo músico Mikael Faustino, que acompanha cada concerto com explicações sobre as obras, os instrumentos e os intérpretes. O objectivo é aproximar o público da música erudita e contemporânea, através de um ambiente descontraído e de interação directa entre artistas e espectadores. Desde a sua primeira edição, o “InMusic na Quinta” tem registado forte adesão, consolidando-se como um espaço de descoberta musical e formação de novos públicos. A entrada é gratuita mas sujeita à lotação do salão nobre.

