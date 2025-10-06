Politécnico de Tomar reúne especialistas para assinalar Dia Mundial da Saúde Mental

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai realizar no dia 10 de Outubro, pelas 09h30, no Auditório Dra. Maria do Rosário Mendes Godinho Baeta Neves – B121, o workshop “Saúde Mental como Pilar do Bem-Estar Organizacional”. A iniciativa, organizada pelo Grupo da Conciliação do IPT, integrado no Sistema de Gestão da Conciliação, decorre no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental. O IPT convida para este workshop um conjunto de especialistas nas áreas da psicologia, recursos humanos e da saúde, promovendo a reflexão, debate e partilha de boas práticas em torno da saúde mental nas organizações.

Entre os oradores convidados estão: Ana Mesquita Mourão, psicóloga clínica do Gabinete de Mentoria do Politécnico de Tomar; Márcia Vilela, especialista em Recursos Humanos da multinacional Air Liquide; o médico Luís Pereira e o enfermeiro Luís Sousa, ambos do Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo; e ainda a psicóloga Ana Cardoso, da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. A moderação do workshop vai estar a cargo de Catarina Morgado, responsável pelo Gabinete da Qualidade e Sustentabilidade do IPT.

A sessão conta ainda com a presença da vice-presidente do Politécnico de Tomar, Natércia Santos, bem como da responsável pelo Sistema de Gestão da Conciliação do IPT, Adélia Leal.