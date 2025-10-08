Associação de Junceira celebra 35 anos com foco na juventude

Fundada em 1990, a associação da freguesia de Junceira é uma referência no concelho de Tomar. A celebrar 35 anos, a colectividade tem vindo a crescer, contando com diversas actividades ao longo do ano e cerca de 150 sócios. A sua principal actividade é a Festa da Juventude, que acontece todos os anos em Julho. O MIRANTE esteve na sede da associação e conversou com o presidente, José Lopes.

Apostar na juventude é um dos focos da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da freguesia de Junceira, concelho de Tomar. A celebrar recentemente 35 anos, a associação tem vindo a crescer, contando com diversas actividades ao longo do ano e cerca de 150 sócios. Entre as várias actividades, destaca-se a festa anual da aldeia de Junceira, que foi transformada há poucos anos na Festa da Juventude. O evento é hoje um dos maiores do concelho de Tomar, estando mesmo integrado na Semana da Juventude do Município de Tomar. O MIRANTE quis conhecer melhor esta associação e visitou a sede para conversar com o seu presidente.

José Lopes, 64 anos, construtor civil, é um dos fundadores da associação. Embora tenha pertencido sempre a equipas de direcção, só assumiu o cargo de presidente há nove meses. Recorda que a ideia de criar a colectividade, em 1990, foi sua juntamente com um amigo. Conta que antigamente a festa anual da aldeia era organizada pelo lar de Junceira. Certo dia o lar decidiu não continuar a organizar a festa e José Lopes teve a ideia de criar uma associação para garantir a continuidade do evento.

Mais tarde, em 1998, foi inaugurada a actual sede, um edifício de grandes dimensões, com diversas valências, que demorou quase cinco anos a ser construído. José Lopes afirma que a evolução da associação tem sido muito positiva, contando hoje com mais pessoas envolvidas não só na organização da festa anual, mas também noutros eventos ao longo do ano, nomeadamente para os mais jovens. O construtor civil refere que uma das fases menos boas da associação foi quando tiveram que acabar com um torneio de futebol que realizavam todos os anos, porque deixou de haver jovens interessados.

Actividades ao longo de todo o ano

O programa de actividades da associação é extenso e para todos os gostos. José Lopes explica que a primeira actividade do ano é o Convívio de Carnaval, com a matança do porco, que já é uma tradição. Este ano, em Abril, organizaram pela primeira vez um Almoço Primaveril, com o objectivo de trazer mais pessoas para ajudarem na organização da festa de Verão. Em Maio têm um Convívio de Pesca, que é um grupo que também existe na associação. Em Julho decorre a Festa da Juventude, que além de concertos conta ainda com mostra de artesanato e uma exposição de Legos.

“A ideia foi deixar o conceito mais tradicional de festa da aldeia e fazer algo diferente, que pudesse atrair mais os jovens do concelho”, diz José Lopes. O evento é organizado por jovens voluntários, destacando-se ainda por um cartaz musical diferente, com aposta em música electrónica. Para Novembro há uma novidade, que é a realização do 1º Encontro ATV4x4, um encontro dedicado exclusivamente às motas com tracção às quatro rodas. Ainda em Novembro, decorre o magusto e depois a Passagem de Ano.

Melhorar infra-estruturas é ideia para o futuro

José Lopes assume que melhorar as infra-estruturas da festa anual e da própria sede da associação são ideias para o futuro. “Recentemente fizemos lavagem do telhado e limpámos a casa toda. Queremos manter o edifício em condições. Toda a manutenção ainda é uma grande despesa”, confessa. Também querem dinamizar mais a sede, criando actividades ao fim-de-semana, bem como ter mais gente envolvida na associação. José Lopes explica que as receitas da associação vêm essencialmente dos eventos que organizam e do bar que está aberto todos os fins-de-semana. Além da sede, a associação dispõe ainda de um campo de futebol com balneários, onde realiza actualmente a festa de Verão.