08/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 08-10-2025 10:00

Dia Mundial do Audiologista celebrado em Santarém com cultura e música

Sessão que se vai realizar no Hospital de Santarém vai ter a participação do Conservatório de Música de Santarém na abertura.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai assinalar o Dia Mundial do Audiologista, no próximo 10 de Outubro, com a iniciativa “Manhã com Sentidos: Audiologia & Cultura”. O evento, que decorre no Hall de Entrada do Hospital Distrital de Santarém, entre as 09h30 e as 13h30, convida a comunidade a celebrar a importância da audição através da música, da literatura e da partilha de experiências.
A sessão de abertura será marcada por um momento musical do Conservatório de Música de Santarém, seguido da intervenção de Melissa Cravo, presidente da Associação Portuguesa de Audiologistas. A manhã prossegue com a roda de conversa “Ouvir o Mundo, Escrever a Vida”, que contará com as escritoras Carla Santos, autora de “Maria e o Ursinho Simão”, e Lina Pereira, autora de “A dor de dentes do Dragão Malaquias”. Mais tarde, haverá espaço para leituras partilhadas e conversas livres, onde o público poderá colocar perguntas, trocar experiências e até participar numa troca de livros. Esta actividade pretende sublinhar como a audição pode inspirar a escrita, estimular a memória e fortalecer as relações humanas. O encerramento está previsto para as 13h30.

