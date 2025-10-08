Cultura | 08-10-2025 15:25
Guilherme Duarte apresenta novo espectáculo de comédia em Tomar
Humorista sobe ao palco do Cine-Teatro Paraíso na sexta-feira para apresentar “Matrioska”.
O humorista Guilherme Duarte vai apresentar o seu novo espectáculo de stand-up comedy “Matrioska” no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar. A apresentação vai decorrer na noite de sexta-feira, 10 de Outubro.
Neste espectáculo, o seu quarto a solo, Guilherme Duarte mergulha nas várias camadas do riso, explorando diferentes estilos de humor. Da leveza dos temas mundanos à profundidade dos assuntos mais sérios e sombrios, “Matrioska” pretende mostrar que, no humor, cada camada esconde uma nova surpresa.
