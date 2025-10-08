uma parceria com o Jornal Expresso
08/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 08-10-2025 07:00

Martinchel integra ecossistema digital e conclui primeira fase do projecto Abrantes 360

Todas as juntas de freguesia do concelho passam a disponibilizar acesso à plataforma, combinando gestão documental digital e inteligência artificial.



Na reunião de Câmara de Abrantes de 29 de Setembro o vereador Luís Dias anunciou a integração da Junta de Freguesia de Martinchel no ecossistema tecnológico do município, concluindo assim a primeira fase do projecto Abrantes 360, iniciado no final de 2022. Com a conclusão desta fase, todas as juntas de freguesia do concelho disponibilizam aos seus fregueses acesso à plataforma, considerada singular pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. O projecto inclui ainda a utilização pioneira de inteligência artificial nos processos de classificação documental, permitindo uma articulação mais eficiente entre técnicos municipais e responsáveis pelos arquivos das freguesias.
Segundo Luís Dias, já foram submetidos mais de três mil processos com o apoio dos trabalhadores das juntas de freguesia, reflectindo um aumento significativo da literacia digital no concelho. O vereador destacou o papel essencial dos presidentes de junta no sucesso desta fase e sublinhou que o projecto continuará a ser consolidado nos próximos anos.
Durante a Assembleia Municipal de Abrantes foi também aprovado o novo regulamento do Arquivo Municipal Eduardo Campos com a integração dos arquivos das juntas de freguesia do concelho. O vereador Luís Dias explicou que cada vez mais freguesias estão a incorporar os seus arquivos físicos, mantendo, contudo, a plena autonomia local. Esta integração permite optimizar o acesso e a recuperação de documentos administrativos, ao mesmo tempo que assegura a preservação da história e memória de cada freguesia. O projecto reflete a aposta do município na modernização e digitalização da gestão documental, valorizando a colaboração entre a administração centralizada e as juntas de freguesia, e reforçando a eficiência na gestão de informação e arquivos.

