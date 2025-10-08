Quarteto de Cordas de Matosinhos actua na Igreja da Misericórdia em Tomar

Concerto decorre no final de tarde de quinta-feira, 9 de Outubro.

A Igreja da Misericórdia, em Tomar, vai receber um concerto do Quarteto de Cordas de Matosinhos ao final de tarde de quinta-feira, 9 de Outubro. O concerto é organizado pela Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e Santa Casa da Misericórdia de Tomar.

O Quarteto de Cordas de Matosinhos foi criado pela Câmara Municipal de Matosinhos através de um concurso público. Desde 2008, é residente desta cidade, onde desenvolve uma temporada regular de concertos.