08/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 08-10-2025 15:22

Quarteto de Cordas de Matosinhos actua na Igreja da Misericórdia em Tomar

Concerto decorre no final de tarde de quinta-feira, 9 de Outubro.

A Igreja da Misericórdia, em Tomar, vai receber um concerto do Quarteto de Cordas de Matosinhos ao final de tarde de quinta-feira, 9 de Outubro. O concerto é organizado pela Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
O Quarteto de Cordas de Matosinhos foi criado pela Câmara Municipal de Matosinhos através de um concurso público. Desde 2008, é residente desta cidade, onde desenvolve uma temporada regular de concertos.
