uma parceria com o Jornal Expresso
08/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 08-10-2025 15:24

Tomar assinala Dia Nacional do Peregrino

Tomar assinala Dia Nacional do Peregrino
Foto Município de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Comemorações decorrem no fim-de-semana de 11 e 12 de Outubro.

O Dia Nacional do Peregrino vai ser comemorado em Tomar no fim-de-semana de 11 e 12 de Outubro. As comemorações têm organização da APAAS – Associação Portuguesa dos Amigos do Apóstolo Santiago, Município de Tomar, Convento de Cristo, Paróquia de Tomar e Novaterra - Associação Cultural Arte e Ambiente.
No sábado, 11, vai decorrer uma visita à Igreja de Santiago e Lisboa Medieval, com partida e chegada na Várzea Grande. Domingo, 12, há Missa Solene do Peregrino na Igreja S. João Baptista e Concerto CORPUS no Convento de Cristo.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar