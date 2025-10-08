Tomar assinala Dia Nacional do Peregrino

O Dia Nacional do Peregrino vai ser comemorado em Tomar no fim-de-semana de 11 e 12 de Outubro. As comemorações têm organização da APAAS – Associação Portuguesa dos Amigos do Apóstolo Santiago, Município de Tomar, Convento de Cristo, Paróquia de Tomar e Novaterra - Associação Cultural Arte e Ambiente.

No sábado, 11, vai decorrer uma visita à Igreja de Santiago e Lisboa Medieval, com partida e chegada na Várzea Grande. Domingo, 12, há Missa Solene do Peregrino na Igreja S. João Baptista e Concerto CORPUS no Convento de Cristo.