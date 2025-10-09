uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 09-10-2025 21:00

Dez escolas de Alenquer participam no programa Eco-Escolas

reciclagem eco escolas
foto ilustrativa
Programa Eco-Escolas promove a educação ambiental nos alunos. Participam este ano lectivo dez escolas do concelho de Alenquer.

Dez escolas do concelho de Alenquer voltam a participar no programa Eco-Escolas no ano lectivo 2025/2026. A iniciativa promove a educação ambiental e cidadania e incentiva os alunos a contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente.
Vão participar a Escola Básica Integrada do Carregado, Escola Básica 2,3 Visconde de Chanceleiros, Escola 2,3 Pêro de Alenquer, Escola Secundária Damião de Goes, Escola Básica de Alenquer, Escola Básica de Cheganças, Escola Básica de Paredes, Escola Básica de Santana da Carnota e Escola Básica de Abrigada.
A autarquia de Alenquer assegura o pagamento das inscrições, num total de 855 euros. O valor corresponde a 95 euros por estabelecimento de ensino e está enquadrado no orçamento municipal de apoio aos Planos de Actividades dos Agrupamentos de Escolas.
Com esta parceria, o Município de Alenquer continua a integrar os seus estabelecimentos no programa europeu Eco-Escolas, associado à Bandeira Azul da Europa, promovendo a sustentabilidade e a consciência ambiental entre os alunos.

