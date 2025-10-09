uma parceria com o Jornal Expresso
09/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 09-10-2025 18:00

Exposição colectiva reúne artistas alentejanos em Alhandra

arte pintor pintura quadros
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, acolhe a Exposição Colectiva “IP2N4-art”, com obras de oito artistas plásticos do Alentejo.

A Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, acolhe a Exposição Colectiva de Pintura e Escultura “IP2N4-art”, promovida pela Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira, em colaboração com a Associação dos Artistas Plásticos do Alentejo.
Inaugurada a 5 de outubro, a mostra apresenta obras de oito artistas: Carlos Godinho, Elsa Morgadinho, Flávio Horta, Francisco D’Almeida Rato, Joaquim Rosa, Júlio Jorge, Manuel Casa Branca e Pedro Pinheiro.
O movimento "IP2N4-art" reúne um conjunto de artistas plásticos oriundos de diferentes pontos do Alentejo, com percursos artísticos e linguagens visuais muito distintas, tanto ao nível pictórico como escultórico. Esta diversidade é, aliás, uma das marcas identitárias do grupo, cuja força reside precisamente na valorização da individualidade de cada artista, inserida num colectivo coeso e inovador no panorama nacional das artes.
A exposição pode ser visitada até 26 de outubro e as entradas são livres.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar