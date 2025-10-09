Exposição colectiva reúne artistas alentejanos em Alhandra

Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, acolhe a Exposição Colectiva “IP2N4-art”, com obras de oito artistas plásticos do Alentejo.

A Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, acolhe a Exposição Colectiva de Pintura e Escultura “IP2N4-art”, promovida pela Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira, em colaboração com a Associação dos Artistas Plásticos do Alentejo.

Inaugurada a 5 de outubro, a mostra apresenta obras de oito artistas: Carlos Godinho, Elsa Morgadinho, Flávio Horta, Francisco D’Almeida Rato, Joaquim Rosa, Júlio Jorge, Manuel Casa Branca e Pedro Pinheiro.

O movimento "IP2N4-art" reúne um conjunto de artistas plásticos oriundos de diferentes pontos do Alentejo, com percursos artísticos e linguagens visuais muito distintas, tanto ao nível pictórico como escultórico. Esta diversidade é, aliás, uma das marcas identitárias do grupo, cuja força reside precisamente na valorização da individualidade de cada artista, inserida num colectivo coeso e inovador no panorama nacional das artes.

A exposição pode ser visitada até 26 de outubro e as entradas são livres.