Cultura | 10-10-2025 10:06
Livro a Lenda da Alva lançado em Tremês
Autor nascido em Santarém descreve na obra uma aliança sinistra que ameaça o reino da Herátria
Rui Gonçalo Silva Luís lança o livro intitulado “A Lenda da Alva” este Sábado, 11 de outubro, pelas 16h00, na Biblioteca de Tremês, concelho de Santarém. O autor diz que a obra representa um marco importante na sua trajectória literária.
O livro fala de uma aliança sinistra que ameaça o reino da Herátria. “Cercado por inimigos, o rei envia em segredo o seu próprio filho Gueldor, acompanhado pela prodigiosa cavaleira Heradrin, na delicada missão de encontrarem a Alva, um artefacto divino que pode mudar o curso da guerra e salvar o reino”, refere a descrição do livro
Rui Gonçalo Silva Luis nasceu em Santarém, no dia 21 de Maio de 1986 e é licenciado em Análises Clínicas e Saúde Pública, trabalhando para o Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, no Posto de Colheitas de Tremês.
