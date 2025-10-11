Encontro com a biblioterapeuta Sandra Nobre em Ourém

A Biblioteca Municipal de Ourém recebeu ao final de tarde de quinta-feira, 9 de Outubro, um encontro com a biblioterapeuta Sandra Nobre. A iniciativa, que contou com sala cheia, pretendeu assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental. Sandra Nobre começou por explicar em que consiste a biblioterapia, falando depois dos seus objectivos, componentes e funcionamentos e, por fim, a eficácia e benefícios para a saúde. Houve ainda tempo para a biblioterapeuta apresentar dois livros escritos por si: “Uma volta ao mundo com leitores” e “Ler para viver”.

Sandra Nobre referiu que a biblioterapia significa tratamento através de livros. “Um método que explora o impacto de carácter psicológico e emocional das histórias e põe em marcha o seu potencial transformador, para cuidar de qualquer pessoa e contribuir para o seu desenvolvimento e bem-estar”, foi a definição apresentada pela autora. Sandra Nobre disse que trabalha muito em escolas e bibliotecas, mas também em hospitais. “A biblioterapia pretende melhorar a autoestima e o estado de espírito das pessoas”, realçou ainda.

A biblioterapeuta é licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, dedicando-se em exclusivo à biblioterapia de desenvolvimento como profissional independente desde 2016.