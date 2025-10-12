uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 12-10-2025 18:00

Congresso internacional assinala centenário de Joaquim Veríssimo Serrão

Congresso internacional assinala centenário de Joaquim Veríssimo Serrão
FOTO ARQUIVO
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Academia Portuguesa da História vai organizar, de 22 a 24 de Outubro, o “Congresso Internacional História e Conhecimento Histórico: no Centenário do Nascimento de Joaquim Veríssimo Serrão”.

A Academia Portuguesa da História vai organizar, de 22 a 24 de Outubro, o “Congresso Internacional História e Conhecimento Histórico: no Centenário do Nascimento de Joaquim Veríssimo Serrão”. O encontro vai ter lugar na Academia Portuguesa da História, em Lisboa, e conta com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O historiador Joaquim Veríssimo Serrão Veríssimo nasceu em Santarém em 1925, tendo falecido em 2020. É apontado como um dos mais importantes cultores do tempo contemporâneo.
O centenário do nascimento do historiador é motivo para a Academia Portuguesa da História, casa de que Veríssimo Serrão foi presidente entre 1975 e 2006, lançar actualizada reflexão sobre o saber histórico, convocando, em congresso internacional, investigadores portugueses e estrangeiros a fim de, na senda de Veríssimo Serrão, “buscar a visão de conjunto que permita captar a evolução de uma comunidade”, refere a organização.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar