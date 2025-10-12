uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 12-10-2025 18:00

Feira de Outubro em Vila Franca de Xira continua a ser um marco na vida da cidade

O 44º Salão de Artesanato conta com a presença de 94 artesãos, incluindo 12 do concelho de Vila Franca de Xira - foto O MIRANTE
Durante dez dias, Vila Franca de Xira transforma-se com esperas de toiros, feira e o popular salão de artesanato que este ano abriu ao público com a presença de 94 artesãos de todo o país.

A Feira Anual de Outubro continua a ser um dos pontos altos da vida de Vila Franca de Xira e, para o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, há vários motivos de interesse e destaque na edição que abriu portas a 3 de Outubro e se estende até domingo, 12 de Outubro. “A Feira de Outubro é um ponto alto da vida da nossa cidade e do nosso concelho. Continuamos o processo de valorização externa da feira, bem como das nossas campanhas de gastronomia”, afirmou. Na sequência da experiência que tem sido feita, quer no Colete Encarnado quer no Xira Sound Fest, continua a existir aos fins de semana autocarros gratuitos a ligar todo o concelho, permitindo que as pessoas se desloquem à feira de transportes públicos gratuitos e sem necessidade de levar carro para a feira.
Até 12 de Outubro, o Parque Urbano do Cevadeiro e o pavilhão multiusos recebem a feira anual e o 44º Salão de Artesanato, com feirantes, artesãos, divertimentos, praça de restauração e programa musical que atraem visitantes de todo o concelho e de outros municípios. Entre as novidades desta edição destacam-se showcookings ao vivo na Praça da Restauração, apresentados pelas próprias tasquinhas participantes; um novo divertimento familiar; uma food truck exclusiva de batata frita e que se junta à restante oferta gastronómica e novos espaços de descanso e refeição localizados junto à entrada norte do parque urbano, em resposta à crescente afluência de visitantes. A diversidade da feira mantém-se como uma das suas grandes marcas, contando este ano com 103 feirantes, que oferecem produtos que vão desde vestuário a calçado e até bijuterias e artigos para todas as idades.
O 44º Salão de Artesanato conta com a presença de 94 artesãos, incluindo 12 do concelho de Vila Franca de Xira, permitindo aos visitantes apreciar produtos de barro, metal, madeira, cortiça e vidro, todos feitos com matérias-primas de qualidade que dão origem a artigos únicos e especiais. A tenda gastronómica contará com a participação de sete colectividades, associações e clubes.
O evento conta também com um dispositivo especial de segurança mobilizado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, com 81 veículos e 192 operacionais, incluindo bombeiros e protecção civil. O Posto Médico Avançado estará instalado junto ao Pavilhão do Cevadeiro, com horário alargado das 15h00 até ao fecho do recinto, mantendo-se também o dispositivo para as largadas de toiros, com médico e enfermeiro em prontidão.

