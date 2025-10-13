Cultura | 13-10-2025 15:00
Fado do Mondego ao Tejo para ouvir em Almeirim
FOTO - DR
“Fado do Mondego ao Tejo” é o mote do espectáculo musical que o fadista Fábio Borges vai protagonizar no Cine Teatro de Almeirim, na sexta-feira, 17 de Outubro, pelas 21h30. “Será uma noite que celebra o Fado de Coimbra e revela também temas do meu próximo álbum que vai ser lançado no próximo ano”, revela o cantor na divulgação do espectáculo.
