16/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 16-10-2025 10:00

Venda Nova recebe Noite de Fados e Amizades

Foto Facebook “Os Amigos do Fado de Tomar”
Iniciativa é organizada pela associação “Os Amigos do Fado de Tomar”.

Sábado, 18 de Outubro, há Noite de Fados e Amizades em Venda Nova, freguesia de Casais, concelho de Tomar. A iniciativa é organizada pela associação “Os Amigos do Fado de Tomar”. Com arranque marcado para as 20h00, a noite conta com actuações dos fadistas João Plácido, Adriana Anjos, António Lourenço e Fátima Jorge, acompanhados na guitarra por Abílio Caseiro e na viola por Luís Batista.
Haverá ainda petiscos, com uma ementa composta por pão, queijo, azeitonas, sopa, chouriço, vinho, sumo, água e café davó.

