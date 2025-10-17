uma parceria com o Jornal Expresso
17/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 17-10-2025 21:00

Caminhada “Outubro Rosa” alerta para a prevenção do cancro da mama em Alenquer

cancro da mama
foto ilustrativa
Iniciativa gratuita realiza-se dia 26 de Outubro.

O Município de Alenquer promove, em parceria com a Associação Acolher Prá Vida, mais uma edição da caminhada solidária “Outubro Rosa”, uma iniciativa que pretende sensibilizar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama.
A actividade realiza-se no dia 26 de Outubro, domingo, com ponto de encontro às 9h30 no Parque Urbano da Romeira, seguindo depois pelas ruas da vila de Alenquer.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição até 23 de Outubro, uma vez que o número de vagas é limitado.
A caminhada integra-se nas acções do movimento “Outubro Rosa”, que todos os anos mobiliza instituições e comunidades em todo o país na luta contra o cancro da mama, incentivando à vigilância da saúde e à realização de exames regulares.

